Al via l'iniziativa #LoStessoBacio in occasione del San Valentino

Il 14 febbraio Arcigay "Massimo Consoli" L'Aquila, insieme a Marsica LGBT, invita tutte e tutti all'iniziativa #LoStessoBacio per parlare di sessualità e orientamento sessuale, e di come le differenze ci rendano uguali.

L'appuntamento è alle 18:30 ad Avezzano in Via Corradini 75, nella sala della Proloco, in contemporanea ad altre dodici piazze d'Italia dove saranno distribuiti Baci Perugina e cartoline per dimostrare che l'amore non conosce differenze, incluse coppie gay e coppie lesbiche.

L'iniziativa di distribuzione è giunta al suo undicesimo anniversario, e continua ad essere fondamentale nel ribadire l'importanza della visibilità dell'amore di tutte le coppie.

"Purtroppo nonostante la legge sulle unioni civili, molte coppie sono ancora costrette a nascondersi per non subire discriminazioni. Con questo evento vogliamo ribadire che l'amore non fa distinzioni. L'evento sarà accompagnato da un'estemporanea d'arte, dove sarà possibile visionare alcune delle opere dell'artista Mattia Barbonetti. Un ringraziamento speciale alla Perugina che anche quest'anno è al nostro fianco e alle associazioni e ai volontariə di Gay center, Arcigay Roma, Arcigay Bari, Arcigay Castelli Romani, Arcigay Catania, Arcigay Latina, Arcigay Frosinone, Arcigay L'Aquila, Arcigay Milano, Arcigay Molise, Arcigay Palermo, Arcigay Reggio Calabria, Arcigay Rieti, Arcigay Trento, Arcigay Viterbo" si legge nella nota di Circolo Arcigay "Consoli" di L'Aquila.