In Campidoglio il primo concorso giornalistico dedicato a Mohamed Alì Zaraket. Un'occasione per l'integrazione tra culture e religioni

Venerdì 10 febbraio si è tenuto il 1°Concorso Giornalistico in memoria del Dott. Mohamed Alì Zaraket, medico libanese in Italia, recentemente scomparso a Roma. Il Concorso, indirizzato ai giovani tra i 18 e i 25 anni che, mediante un elaborato giornalistico divulgano i costumi, la cultura e la storia del Libano, si è svolto all'interno della sala “Laudato Si” in Campidoglio con il patrocinio di Roma Capitale e dell'Ambasciata libanese, alla presenza di oltre settanta invitati.

L'iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Culturale dei Residenti nei Centri Storici “3:33”, in collaborazione con il Movimento Liberale Solidale ed il quotidiano Daily Muslim.

Fra i relatori che hanno preso parte all’evento meritano particolare menzione: l’On. Antonella Melito, Consigliera di Roma Capitale; il Mons. Youhonna Rafic El Warchia, Procuratore Generale del Patriarcato Maronita presso la Santa Sede Rettore del Pontificio Collegio Maronita; l’Imam Damiano Abbas Di Palma, Presidente dell'Associazione Islamica Imam Mahdi; la Dott.ssa Samira Zaraket sorella del commemorato Dott. Zaraket Giornalista professionista.

La sinergia tra diverse Associazioni ed una testata giornalistica ha permesso di rendere pubblico l’impegno politico, sociale e culturale di un professionista, la sua personale interpretazione di una geopolitica della pace, della convivenza tra culture e religioni, tra persone di diverse origini e di differenti tradizioni. Un evento che ha evidenziato la concreta possibilità di interazione tra mondi solo apparentemente lontani, tra società caratterizzate dall’essere bagnate da un solo mare ripercorrendo gli insegnamenti del Dott. Zaraket per avvicinare il Libano – sua terra di nascita- con l’Italia -sua terra di adozione-.

Il Concorso ha rappresento il primo impegno internazionale dell'Associazione 3:33 dalla sua recente fondazione ed ha permesso di iniziare ad approfondire tematiche e temi delineando le difficili interazioni tra la politica, la cultura ed il territorio.

Il presidente di 3:33, Dr. Mirko Rocci, è intervenuto alla manifestazione ed ha avuto l'onore di premiare la terza classificata al concorso giornalistico, Melissa Frezzini, brillante studentessa frequentante una scuola media superiore.

La partecipazione dell’Associazione 3:33, conformemente ai propri fini statutari, ha permesso di delineare alcune delle tematiche meritevoli di ulteriori approfondimenti per rendere concreti gli ideali di condivisione e di collaborazione in una prospettiva cosmopolitica della società italiana.

Per promuovere concretamente i valori della solidarietà, l’Associazione 3:33 ha in progetto di istituire un centro studi per valutare le diverse proposte, un laboratorio delle menti, così da suggerire proposte sull’insegnamento del Dott. Zaraket. Così come affermato nel corso del Convengo dal Dott. Mirko Rocci, “La manifestazione di ieri ha rappresentato un’occasione unica di incontro e di scambio di idee tra diverse realtà, culture e religioni, nel rispetto dell’Identità e della Tradizione, così da poter essere sinergicamenete protagonisti del nostro Futuro”.