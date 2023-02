Prorogato al 20 febbraio il termine ultimo per fare domanda per il servizio civile al Parco Sirente-Velino

Un anno nel Parco regionale Sirente Velino con il programma di Servizio Civile Universale: c'è ancora tempo per presentare la domanda.

Il termine ultimo per effettuare la presentazione della domanda di partecipazione è stato proprogato al 20 febbraio.

L'iniziativa è rivolta alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 28 anni e consiste in un'avventura nel cuore della natura: 365 giorni tra attività, scoperta del territorio e prime esperienze lavorative.

Il Parco regionale Sirente Velino ha aderito al progetto "A passo lento", che prevede attività di educazione ambientale, accoglienza e informazione turistica, gestione dei centri visite e dell'area faunistica. Un'opportunità lavorativa e formativa per i giovani, destinata, soprattutto, ad appassionati della natura, a ragazzi che abbiano alle spalle studi inerenti le materie ambientali e ai volenterosi di scendere in campo per mettersi al servizio del territorio, portando avanti un percorso formativo e professionalizzante.

Le attività avranno tutte la durata di 12 mesi, con inizio compreso tra maggio e settembre 2023.

Si ricorda che possono partecipare alla selezione i giovani di età compresa tra i diciotto ed i ventotto anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando e di un codice SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, con livello di sicurezza 2.

La presentazione della domanda avviene esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede di attuazione, pena l’esclusione.

Per gli operatori volontari è previsto un rimborso spese mensile pari a € 444,30. Dopo il 20 febbraio il CSV Abruzzo pubblicherà sul proprio sito il calendario delle selezioni almeno 10 giorni prima del loro inizio: la pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione a tutti gli effetti di legge.

Tutte le informazioni utili per presentare la domanda per il servizio civile universale sono disponibili sul sito www.csvabruzzo.it , Sportello di supporto alla compilazione della domanda: Via Saragat n. 10 (c/o Casa del Volontariato) dal lunedì al venerdì 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18: