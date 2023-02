A.S.M. istituisce la raccolta differenziata di prossimità a Monticchio, eliminati tutti i "cassonetti"

Parte da mercoledì 15 febbraio in tutta la zona di Monticchio la raccolta differenziata di prossimità, servizio già sperimentato e attivo nelle frazioni di Sassa, Civita di Bagno e zone della Mausonia.

Il servizio è stato sperimentato dalla ASM Spa L’Aquila in accordo con il Comune dell’Aquila assessorato all’Ambiente nella zona di Sassa nel 2021 e ha visto un notevole incremento della raccolta differenziata e un diminuire degli abbandoni di fianco ai contenitori stradali. Il servizio prevede delle mini isole di raccolta differenziata dedicati agli utenti residenti in aree come le frazioni con case singole e piccoli condomini, ottimizzando sia la raccolta che il servizio.

Nei giorni scorsi sono stati tolti i contenitori stradali in ferro da ASM spa L’Aquila e posizionati i contenitori nelle varie aree identificate dai tecnici dell’azienda con la collaborazione dei residenti. Al cittadino, utente servito da questo tipo di raccolta, viene richiesto di differenziare il rifiuto prodotto presso la propria abitazione e conferirlo nei contenitori posizionati in prossimità del proprio numero civiconei giorni di raccolta riportati nell’ecocalendario.

Il servizio di raccolta prevede il contenitore Bianco per Carta Cartone e Tetra Pak, il contenitore Giallo per Plastica, Metalli e Alluminio, il contenitore Blu per Vetro, il contenitore Marrone per Organico e Bioplastiche.

“Un altro passo verso una raccolta differenziata di qualità,” tiene a sottolineare l’assessore Taranta,“abbiamo visto gli ottimi risultati di Sassa e Civita di Bagno e Monticchio era in una situazione difficile.Abbiamo deciso che dovevamo risolvere il problema per i residenti, ma anche per l’ambiente e per tutti noi. Non era più possibile avere una situazione come quella sul ponte di Via R. Volpe dove pochi incivili creavano una situazione di degrado per l’intera comunità. Grazie ad ASM per la collaborazione e l’efficienza che ha messo nel risolvere la situazione ed attivare il servizio”.