Gianni Letta riceve la Benemerenza dalla Provincia dell'Aquila

Un uomo dello Stato con radici profondamente salde nella sua terra, che è riuscito nella sua azione di governo, sempre con incarichi istituzionali e mai politici a mediare le esigenze dell’Abruzzo e della provincia dell’Aquila, con quelle nazionali, vicino agli aquilani nei difficili giorni del sisma e attento interlocutore nella fase post terremoto caratterizzate dall’incertezza dei processi di ricostruzione. E’ Gianni Letta che ha ricevuto dal presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso, la benemerenza per l’impegno profuso negli anni per la sua terra e per la sua gente.

"Un riconoscimento molto gradito - ha commentato Gianni Letta-. Il mio rapporto con la provincia dell'Aquila è fortissimo, con tutta la provincia. Non sono solo nato qui, ma qui ho la sede dei miei effetti e dei ricordi della mia vita ma anche della mia attività quindi sono e rimarrò legato a questo posto dove tornerò a riposare il più tardi possibile".

Alla cerimonia era presente anche il sottosegretario alle imprese e al made in Italy, Fausta Bergamotto: "Io ho avuto l'onore di conoscerlo quando svolgeva il ruolo di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e quindi al di là di tutte quelle che sono le sue opere buone, le voglio definire così, lo voglio ricordare come uomo istituzionale in un ruolo politico tra politica e amministrazione, dove lui era sempre presente al pre Consiglio dei ministri ed era lui che illustrava i provvedimenti ai Ministri quindi una persona veramente molto molto attenta, una persona sempre molto disponibile. Un uomo di stato - ha concluso la Bergamotto - ma un uomo di gran cuore candidare al di là di tutto".

Dopo l’introduzione del giornalista Angelo De Nicola hanno preso parola il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ed il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente. Ci ha tenuto a far sentire la propria presenza, anche se solo in forma virtuale, Bruno Vespa di cui è stato proiettato un videomessaggio di congratulazioni nei confronti di Gianni Letta.

“Oggi è un grande giorno per l’Abruzzo e per tutta la Provincia dell’Aquila - ha dichiarato il vicepresidente Imprudente - grazie a questo prestigioso riconoscimento ad un personaggio che si è dimostrato un punto di riferimento soprattutto nei momenti critici che purtroppo il nostro territorio ha dovuto affrontare. Un dovuto ringraziamento per quello che quotidianamente fa e che continuerà a fare”.

Gli ha fatto eco il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi che nel corso del suo intervento ci ha tenuto a sottolineare “la grande unità del territorio, come dimostrano giornate come quella di oggi. Su Letta è stato già detto tutto ed è inutile ripetersi. È uno dei personaggi che più di tutti ha dato lustro al nostro territorio. Ringrazio la Provincia per averlo omaggiato in maniera ufficiale”.

“Il dottor Gianni Letta è una personalità da cui noi tutti traiamo ispirazione quotidianamente - ha dichiarato il presidente Caruso - nella sua vita ha percorso tutti i gradini della scala sociale per arrivare a rappresentare la nostra terra ai vertici dello stato. Tutta l’Amministrazione Provinciale dell’Aquila è orgogliosa di conferire a lui questa prima, storica, onorificenza”. L’evento si è poi concluso con la proiezione di un emozionante cortometraggio sulla città di Pescina che è candidata ad essere eletta “capitale italiana della cultura 2025”.