La Nuova Acropoli anima la festa di Carnevale della Casa Famiglia Immacolata Concezione delle Suore Ferrari

Grande festa ieri a San Gregorio dove i volontari di Nuova Acropoli L’Aquila hanno animato, come da tradizione, il carnevale dei piccoli ospiti nella Casa Famiglia Immacolata Concezione delle Suore Ferrari. Il ricco pomeriggio si è aperto con uno sketch ispirato alla favola del “Mago di Oz” in cui le mascherine presenti hanno accompagnato Dorothy ed i suoi amici alla conquista della fiducia in se stessi e delle loro più belle qualità.

La festa è poi proseguita tra balli, giochi e tante risate. Presenti in prima linea gli aspiranti volontari che stanno frequentando il Corso di Formazione al Volontariato tenuto da Nuova Acropoli, e che hanno colto l’opportunità di sperimentarsi in questa occasione di solidarietà.

I giovani sono stati accompagnati dai volontari più esperti che hanno rinsaldato il lungo legame di amicizia con le Suore di San Gregorio.