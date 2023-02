Carnevale a L'Aquila, le iniziative per oggi

Fine settimana dedicato al Carnevale all'Aquila con un programma ricco di appuntamenti per grandi e bambini. Anche questa edizione ha visto la partecipazione dell'associazione L'Aquila Young, capofila del progetto, in collaborazione con l'associazione Mamme per L'Aquila, da sempre in sinergia per realizzare iniziative alla portata di tutti. Per l'occasione è stato allestito un villaggio sotto il colonnato e sul piazzale dell'Emiciclo tutto a tema "Mercoledì Addams", ispirato alla fortunata serie Netflix di Tim Burton.

Presenti espositori e attrazioni a tema per famiglie che potranno mascherarsi e divertirsi. Sempre nel pomeriggio di ieri, lo showcase di Tommy Dali, fresco di partecipazione alla trasmissione Amici di Maria De Filippi.

Si continua oggi, sempre alla Villa Comunale, con una giornata dedicata ai più piccoli. L'associazione "Mamme per L'Aquila" insieme con le mascotte più conosciute del momento, animeranno con musica e giochi il Carnevale tra coriandoli e stelle filanti. Il pomeriggio di oggi vedrà un flash mob a tema "Mercoledì" coreografato e animato da Alessio Colella con gli studenti della scuola di danza Art Noveau e a seguire una gara di cosplay organizzata dallo staff delle Tracce del drago e Lights on.