Al via le iscrizioni per il corso di musicoterapia "Sono Suono"

Martedì 21 febbraio alle ore 16.00 presso SPAZIO teatro e arti creative ad Avezzano, è previsto un incontro di presentazione e di orientamento del corso “SONO SUONO”, il progetto di Musicoterapia per ragazzi e adulti realizzato in collaborazione con "Arte per la Vita" Centro di Didattica Musicale e Musicoterapia e in convenzione con il Conservatorio "A. Casella" di L'Aquila, in partenza da marzo.

Il progetto, curato dalla prof.ssa Barbara Filippi, musicoterapista e docente del Corso Biennale di Specializzazione in Musicoterapia del Conservatorio “A. Casella” di L'Aquila, prevede un percorso di cinque incontri per scoprire la propria personalità, valorizzarla e metterla in gioco attraverso l'espressione musicale creativa.

L’approccio è trasversale e si avvale, oltre che dell'improvvisazione strumentale, di movimento, canto e drammatizzazione. Un percorso per prendersi cura della propria parte musicale e creativa per far “risuonare” le proprie emozioni.

I POSTI SONO LIMITATI ed è necessaria la PRENOTAZIONE. Per informazioni e prenotazioni: Tel/WApp 349.6057192 Il corso si svolgerà presso SPAZIO teatro e arti creative in via delle Olimpiadi 2C ad Avezzano (zona Borgo Pineta), il centro culturale gestito del gruppo artistico Il Volo del coleottero di Avezzano.