Un gruppo di lettura, tante emozioni

Un gruppo di lettura è formato da persone che leggono in privato un libro scelto in comune. La lettura viene poi condivisa: si parla del libro, se ne approfondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. Il gruppo di lettura valorizza la lettura stessa e la discussione come strumento di apertura verso gli altri e il dialogo tra diverse visioni e scritture del mondo. Un gruppo di lettura non fa, dunque, letture di gruppo. Si parla di “lettura condivisa” per distinguerla, appunto, dalla lettura di gruppo.

La partecipazione è libera, gratuita e aperta a tutti. Anche a L’Aquila si è costituito un gruppo di lettura grazie all’iniziativa di Tiziana Pasetti, sociologa della comunicazione e gran “divoratrice” di libri. L’iniziativa della Pasetti ha raccolto sin da subito simpatia e, quello che è più importante, molte adesioni. L’iniziativa ha un titolo, “Cuore inquieto (Amour)”, e prevede tre date.

La prima è già andata, 16 febbraio, protagonista è stato il libro del Premio Nobel 2022, Annie Ernaux, quindi parliamo di passione semplice, parliamo di una storia personale perché la Arnoux ha sempre e solo raccontato storie basate sulla propria esistenza.

La seconda è prevista per il 2 marzo con il libro “Le Nonne (Primo racconto)” di Doris Lessing, edito per la Feltrinelli, altro Premio Nobel, di questo libro c’è stata anche una versione cinematografica con Robin Wright. Il libro racconta la storia di due donne che si innamorano e hanno una relazione con i rispettivi figli maschi. Una storia molto intrigante e molto interessante sulla passionalità e sulla esattezza della pulsione umana.

La terza ed ultima data è fissata per il 16 marzo e come protagonista è stato designato il libro “La canzone di Achille” di Madeline Miller, edita per Marsilio edizioni. Una grande storia d'amore tra Achille e Patrocle e anche un pizzico di Preseide.

Insomma si legge un libro e se ne parla insieme. Una bella occasione per tirare fuori tante cose, quello che abbiamo dentro, quello che può essere detto e quello che possiamo nascondere dietro i grandi narratori. Il gruppo formato da Tiziana Pasetti si chiama “Clinica Letteraria” e l'intento è quello di far leggere libri alle persone e poi di incontrarsi, di mettersi in circolo, di poter tirar fuori quelle che sono le emozioni, tirar fuori quella che è l'inquietudine della vita di ognuno di noi,. I libri da leggere vengono proposti dai partecipanti e da chi organizza gli incontri. La libreria poi s'impegna a mettere a disposizione del gruppo le copie del libro ed uno spazio da condividere

Poche e semplici regole condivise: Si parla uno alla volta. Nei tuoi interventi devi essere sintetico e devi attenerti al libro in discussione. Ascoltare fino alla fine gli interventi dei partecipanti ed evitare discussioni incrociate. Essere rispettosi delle opinioni altrui