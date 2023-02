Rotary Club L'Aquila sostiene il convegno sulle nuove sfide del welfare

Il Rotary Club L'Aquila sostiene il convegno sul sostegno alla promozione sociale e contrasto alla povertà.



Infatti sarà la presidente del club, Patrizia Masciovecchio ad aprire i lavori sabato 25 Febbraio. A partire dalle ore 10,00 alle ore 13,00, presso Palazzetto dei Nobili in Piazza Santa Margherita si svolgerà l’evento dal titolo “Nuove sfide del welfare: quale ruolo di Cittadini e Territori?”, con il Patrocinio del Comune dell’Aquila e del Rotary Club L’Aquila.



L’evento – organizzato da Ariete Ets - rappresenta la tappa inaugurale in Abruzzo del progetto denominato “Il Sostegno a Distanza nell’Italia che riparte contrasta le nuove povertà e promuove coesione sociale e welfare generativo”, che un network di organizzazioni della società civile sta sviluppando presso l’intero territorio nazionale, sotto l’egida e con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Nell’ambito del progetto, Ariete ETS è responsabile del coordinamento e della realizzazione del percorso nazionale di mappatura dei bisogni di minori, famiglie, cittadini autoctoni e non EU. L’evento abruzzese sarà strutturato come Open Talk su proposte e strategie di cittadinanza solidale che, dopo i saluti delle Istituzioni, vedrà i seguenti interventi programmati: Patrizia Masciovecchio (Presidente Rotary Club L’Aquila), Juri Morico, (Presidente Nazionale OPES), Terenzio Rucci (Presidente Regionale OPES Abruzzo), Gianvito Pappalepore (Presidente della Casa Del Volontariato Provinciale – L’Aquila), Anna Benedetta Torre (Presidente di Fondazione Patrizia Nidoli), Valerio Mancini (Direttore del Centro di Ricerca divulgativo della Rome Business School).



L’incontro, moderato da Simona Chiapparo (advisor ARIETE ETS) si prefigge di realizzare un dibattito multidisciplinare che, a partire da riflessioni sullo scenario locale socio-culturale, si focalizzerà sui valori della cittadinanza attiva e del welfare generativo, grazie a considerazioni emergenti dall’esperienza nazionale e regionale di OPES e prospettive del Report di ricerca “Dall’emergenza alla quotidianità”, realizzato dalla Casa del Volontariato Provinciale – L’Aquila, con uno sguardo finale della Rome Business School, sulla dimensione internazionale, nell’ottica della global partnership for sustainable development, rappresentata da SDG17 di AGENDA 2030.



Durante l’evento sarà inoltre presentato il format “Adottare i sogni” su esperienze di sostegno a vicinanza, giovani e vocazione al futuro.