Domani la guerra in Ucraina compie un anno, L'Aquila per la pace scende in piazza

Si terrà nel pomeriggio di domani, venerdì 24 febbraio, a un anno dall'invasione Russa in Ucraina la manifestazione organizzata dalla piattaforma "L'Aquila per la pace" con la quale si porterà in piazza la voglia di pace e la richiesta di un immediato cessate il fuoco.

L'appuntamento è alle 18:30 a Piazza Regina Margherita. Per leggere l'appello lanciato dalla piattaforma CLICCA QUI.

Rilanciando l'iniziativa e invitando ad una grande partecipazione gli organizzatori scrivono:

"A un anno di guerra in Ucraina per l'invasione della Russia non c'è uno spiraglio di trattativa, di tregua, di cessate il fuoco.

L'idea che la politica e la diplomazia possano - e debbano - intervenire per sostituirsi al feroce rumore delle armi - sembra appartenere a pochi: continua ad implorarlo il Papa, lo ha detto il presidente del Brasile Lula. Ma in realtà la grande maggioranza degli italiani è contro questa escalation e contro ogni ulteriore coinvolgimento militare dell'Italia. Anche perché ogni euro destinato alle spese militari è sottratto alle nostre scuole, alla nostra sanità, ai bisogni delle persone più deboli.

Pensare che la guerra si vinca sul campo, sconfiggendo il nemico con missili, droni o armi nucleari è semplicemente folle, diventa per i popoli, un'agonia crudele, lunga e penosa. Far sentire la voce dei cittadini è il modo più coraggioso, democratico e civile per spingere i governi a scelte di pace. L'Aquila, domani, con tante città italiane e europee vuole dare il suo contributo."