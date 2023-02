Al via il corso di scialpinismo di "Respira il Gran Sasso"

Anche quest'anno è in partenza il corso di Scialpinismo organizzato dall'ASD Respira il Gran Sasso.

Il prossimo 3 marzo si terrà la presentazione alle ore 18:30 presso la sede aquilana del CONI sita in via Montorio al Vomano.

Lo scialpinismo è una delle attività più ambite dai nostri soci in quanto permette di avvicinarsi ad uno sport completo, che richiede una buona forma fisica e attitudini nello sciare e nelle camminate in montagna di lunga durata. Il corso ha come obiettivi di insegnare le tecniche di salita, l'autosoccorso e cenni su nivologia e valanghe. Per questo motivo è articolato sia in uscite sul territorio, sia in lezioni frontali teoriche che si terranno sempre presso il CONI.

"Lo scialpinismo è un'occasione unica per poter scoprire il nostro territorio" scrive l'associazione sportiva "offre paesaggi mozzafiato e crea legami tra i membri di ogni gruppo. È lo sport fatto per chi è in cerca di avventura e libertà.