Conferita una "Stella al Merito del Lavoro" ad Annamaria Nardelli

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, ha consegnato questa mattina al Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, Patrizia Del Re, una “Stella al Merito del Lavoro” ed il relativo Brevetto destinati alla signora Annamaria Nardelli, dipendente della Thales Alenia Space Italia spa dell’Aquila.

La decorazione, riguardante l’anno 2022, che l’insignita non ha potuto ricevere in presenza per intervenuti problemi personali, è attribuita con Decreto del Presidente della Repubblica per riconosciuti meriti di perizia, laboriosità e condotta morale ed il Prefetto, ringraziando il Console per la dedizione profusa nell’espletamento del proprio incarico, le ha affidato il personale apprezzamento da trasmettere alla lavoratrice premiata per l'impegno forte e continuo espresso in modo esemplare nell’esercizio delle proprie funzioni.