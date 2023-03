Consiglio direttivo del Parco Sirente Velino al completo. Eletti i 3 membri scelti dal Consiglio Regionale

Il Consiglio direttivo del Parco Sirente Velino dopo l'elezione dei tre membri scelti dal Consiglio regionale è ora al completo.

La votazione si è svolta nella serata di ieri, martedì 28 febbraio, in Consiglio regionale, e ha portato all'elezione nel Consiglio Direttivo di Antonio Di Bartolomeo, sindaco di San Demetrio ne' Vestini, Francesco Benedetti, consigliere comunale di Rocca Di Mezzo e Sara Salem.

I tre nuovi membri del Consiglio direttivo hanno già ricevuto il benvenuto del presidente del Parco, il sindaco di Fagnano Alto, Francesco D'Amore, il quale ha dichiarato:

"Ringrazio il Consiglio regionale per aver raccolto le mie sollecitazioni. Aspettavamo con ansia queste elezioni, perché c'è un grande lavoro da fare e occorre l'aiuto di tutti. Ho già sentito personalmente i tre consiglieri per un saluto di benvenuto e per preannunciare che ognuno avrà una delega per contribuire alle innumerevoli attività che stiamo portando avanti. Appena possibile convocherò il Consiglio direttivo per aggiornare tutti e ripartire con l'incisività che serve per proseguire nel percorso di tutela e sviluppo che abbiamo avviato e ci vede protagonisti di un lavoro imponente e complesso che necessita della collaborazione di tutti" così ha concluso D'Amore.