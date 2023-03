Rassegna Strade, va in scena CardioDrama: spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto

Si avvia alla conclusione la 15° edizione della rassegna teatrale STRADE organizzata da Arti e Spettacolo.



Domenica 5 marzo alle 18.00 nello spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne’ Vestini appuntamento con il penultimo titolo in programma: Cardio Drama, spettacolo semiserio su un organo quasi perfetto di ChronoS3 di Milano con Tomas Leardini, con la regia di Vittorio Borsari e Giulia Lombezzi.



“Per il quarto appuntamento della nostra rassegna abbiamo scelto uno spettacolo in forma di monologo che, con leggerezza e attenzione, tratta il tema del rapporto fra medico e paziente”. Così il direttore artistico di Strade, Giancarlo Gentilucci.



Liberamente tratto dai libri di Claudio Cuccia, primario di cardiologia della Poliambulanza di Brescia, Cardio Drama è ambientato proprio in ospedale: Tre personaggi abitano l'ospedale, lo subiscono, lo rivelano.



Questo spettacolo vuole narrare e rivoluzionare il rapporto fra medici e pazienti, fra eretti e distesi, fra malattia e malato, che mai, ma proprio mai, dovrebbero essere confusi.



Prova a ridere di un mondo complesso e tragicomico, un labirinto al neon di contraddizioni e speranze.



Lo spettacolo nasce nell’ambito del percorso della Fondazione Poliambulanza “L’ospedale, luogo di cura e di cultura”, coordinato dal dott. Claudio Cuccia e Gionata Mazzara, organizzando incontri con autori, proposte editoriali, rassegne cinematografiche, concerti, mostre fotografiche e convegni.



I biglietti (costo 10 euro) sono acquistabili presso la libreria Polarville in Via Castello all’Aquila o direttamente in teatro.



Per info e prevendita 348.6003614.

Il quinto e ultimo spettacolo di Strade, Rossini Flambè, è in programma per domenica 19 marzo, sempre alle 18, allo Spazio Noberlperlapace.