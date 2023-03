Proiezioni ed approfondimenti per gli studenti sulle tematiche delle dipendenze

Prende il via oggi, venerdì 3 marzo, al Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro, l’iniziativa culturale denominata Dipendo da…oltre lo sguardo, comprendere le dipendenze. L’evento organizzato e promosso dall’Associazione culturale Novecento prevede una serie di incontri e proiezioni riservati agli studenti delle Scuole Medie superiori del comprensorio di Castel di Sangro con appuntamenti fino al mese di maggio.

Al centro della riflessione il tema delle dipendenze, illustrato con l’ausilio di psicologi, psichiatri e naturalmente con l’affascinante sguardo della macchina da presa che ha raccontato negli anni gli abissi e le difficoltà delle persone legate a dipendenze di vario genere. La tossicodipendenza, l’alcolismo, l’uso sfrenato delle moderne tecnologie digitali sono gli argomenti che verranno affrontati in specifiche giornate dedicate e che avranno in programma appropriati approfondimenti dopo le proiezioni indicate.

All’interno del programma, uno spazio significativo verrà dedicato alla dipendenza da uso di sostanze stupefacenti. Oltre alla consueta proiezione, gli studenti potranno assistere ad un interessante incontro con Walter Delogu, protagonista della discussa e controversa serie televisiva Sanpa.

Delogu incontrerà i ragazzi degli Istituti scolastici per raccontare la sua esperienza personale legata alla celeberrima comunità di recupero di San Patrignano e verrà analizzato il libro Il braccio destro che narra proprio le sue vicende personali ed il suo rapporto con Vincenzo Muccioli, fondatore della comunità.

“Un’iniziativa meritevole che ha lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni", hanno dichiarato soddisfatti il sindaco Angelo Caruso e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Castel di Sangro Raffaella Dell’Erede "su argomenti di grande complessità e che sono presenti in maniera drammatica nella società contemporanea. Avvicinare i ragazzi a questi argomenti attraverso il cinema ed i relativi approfondimenti", concludono, "è un’operazione che può certamente rappresentare occasioni significative per tanti giovani studenti.” L’intera iniziativa è sostenuta dal Comune di Castel di Sangro e vede la presenza della Società cooperativa sociale Horizon Service, importante realtà territoriale dell’Alto Sangro.