Rotary L'Aquila presenta l'incontro con gli studenti per l'8 marzo

Il Rotary club L’Aquila ha organizzato, unitamente all'stituto Amedeo d’Aosta e all’Associazione Mamme per L’Aquila un incontro rivolto agli studenti e a chi vorrà partecipare una giornata di riflessione e confronto in occasione dell'8 marzo .



Nell'aula magna del "D'Aosta", dopo i saluti della Dirigente Maria Chiara Marola, di Serenella Ottaviano Dirigente Convitto D.Cotugno e di Valeria Baccante, Presidente dell'Associazione Mamme per L'Aquila prenderanno la parola la presidente del Rotary Club L'Aquila, dott. Patrizia Masciovecchio e la prof. Ada D'Alessandro, presidente della Commissione Pari Opportunità del Rotary Club L'Aquila.



La finalità dell’incontro, moderato dal prof Massimo Casacchia past president e dalla prof Tiziana Falancia docente dell' Amedeo D'Aosta, è quella di coinvolgere in modo attivo e partecipe gli studenti e le studentesse in avvenimenti nei riguardi dei quali non si può restare indifferenti. Due dottoresse iraniane saranno presenti per un approfondimento e aggiornamento della situazione attuale in Iran in cui le donne stanno combattendo e morendo per difendere i loro diritti negati.



Ma il convegno sarà una occasione per affrontare il valore dello sport quale mezzo di inclusione sociale con la partecipazione di Marta La Civica, allenatrice della squadra di calcio femminile L’Aquila 1927.



Gli studenti del D'Aosta saranno a loro volta protagonisti con le loro riflessioni e con il loro impegno civico.



Questo nel dettaglio il programma: ore 10.00 Saluti Maria Chiara Marola Dirigente IIs Amedeo D'Aosta, Serenella Ottaviano Dirigente Convitto D.Cotugno, Valeria Baccante Presidente Associazione Mamme per L'Aquila. Moderatori Tiziana Falancia IIS Amedeo D'Aosta ebMassimo Casacchia Past Presidente Rotary club L'Aquila. ore 10.15 Introduzione ai lavori Patrizia Masciovecchio Presidente Rotary Club L'Aquila, Ada D'Alessandro Presidente Commissione Pari Opportunità Rotary Club L'Aquila ore 10.30 Lo sport strumento di pace e di inclusione sociale, Maria La Civita Allenatrice della Squadra di Calcio Femminile L'Aquila 1927 ore 10.50 L'Ing. Kave Matin, Mediatore Culturale introdurrà le testimonianze di due dottoresse iraniane Roshanak Amindari e Shoeila Masoumeh ore 11.15 Intermezzo Musicale a cura degli studenti del Convitto Cotugno Liceo Musicale, coordinamento Prof. Margherita Di Rocco. Questo l'elenco dei giovani musicisti:Ciaglia Beatrice tromba, Del Vecchio Alessio chitarra, Di Paolantonio Matteo fisarmonica, Ippoliti Giulia flauto, Mirabella Davide flauto, Putrignano Andrea sax, Scorrano Sofia fisarmonica,.Tursini Francesco percussioni. ore 11.25 La parola agli studenti D'Aosta: domande e riflessioni, ore 12.30 Conclusioni a cura della prof. Maria Chiara Marola