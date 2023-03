"Salviamo la sanità pubblica", l'incontro aperto il 18 marzo a Palazzo Fibbioni

Sarà la Sala "Rivera" di Palazzo Fibbioni all'Aquila, in Via San Bernardino, ad ospitare l'incontro pubblico dal titolo "Salviamo la sanità pubblica". L'appuntamento è per sabato 18 marzo alle ore 11, con ingresso libero.

L'incontro è organizzato e proposto da Alfonso De Amicis, esponente di lungo corso della sinistra antagonista aquilana, in collaborazione con l'associazione "Il pungolo" di Tempera, ed arriva a un mese di distanza da un altro incontro sulla sanità voluto da De Amicis ed ospitato al Palazzetto dei Nobili.

"La grande partecipazione di pubblico, ma non della politica e dalla stragrande maggioranza dei sindacati, all'incontro del 18 febbraio scorso - ha dichiarato De Amicis - ci ha spinti, anche su suggerimento del medico aquilano Loreto Lombardi, segretario aziendale all'Aquila del sindacato dei medici dirigenti Anaao-Assomed, a 'bissare'. Quello della sanità pubblica da salvare, del resto, è un tema molto sentito dalla cittadinanza anche nella nostra città".

"Ed è ora che sia la stessa cittadinanza ad incontrarsi per discutere e sviluppare proposte in modo da costringere la politica a interrompere il percorso di privatizzazione previsto anche dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea", ha concluso De Amicis.