Un approccio di cultura religiosa con l'intento di approfondire una serie di tematiche che orbitano nel mondo della Chiesa ma ad ampio raggio. Nasce Fideliter, un nuovo periodico di informazione religiosa on line diretto da Don Daniele Pinton, presbitero Arcidiocesi di L’Aquila, baccalaureato in Filosofia in Teologia, diplomato in Archeologia Sacra e docente stabile ordinario di liturgia e sacramentaria, nonchè direttore ISSR ‘Fides et Ratio’ di L’Aquila, direttore della Scuola di Alta Formazione in Beni Culturali Ecclesiastici con la passione per il giornalismo.

Gli ho chiesto quali fossero le tematiche più importanti e più rilevanti nell'oggi della chiesa e dalla risposta che mi ha dato Don Pinton ho intuito che c'è grande attenzione per il mondo dei poveri, l’attenzione di un'evangelizzazione che sia appoggiata su di una testimonianza concreta di vita e soprattutto su un essere chiesa che sia sempre di più testimonianza per quanto riguarda la formula digitale

Come è stata pensata questa nuova testata giornalistica?

Don Pinton: "La forma digitale è molto dinamica, nel senso che è stato scelto di avere un giornale periodico che possa avere vari argomenti da trattare ma che siano in un certo modo non travolti dalle notizie. Cioè. non si vuole correre appresso alle notizie ma si vogliono scegliere quelle notizie che possono essere importanti per la formazione e l'informazione dal punto di vista giornalistico".

Oggi al di là del discorso religioso quale potrebbe essere un argomento che suscita interesse nel lettore?

Don Pinton: "diciamo che interessa sempre l'attualità, non si deve cadere nel pettegolezzo, un atteggiamento di formazione che vuole andare a sottolineare gli aspetti negativi mentre "il nostro intento è quello di mostrare le cose positive che vengono realizzate o fatte dalla Chiesa. Noi spesso ci accorgiamo che un comportamento sbagliato da parte di un sacerdote o da parte di una comunità vengono sempre molto accentuati mentre tutto quello che quotidianamente accade, le piccole cose, viene fatto cadere nel dimenticatoio"

Quale potrebbe essere l'atteggiamento giusto per risolvere una criticità dal punto di vista filosofico teologico religioso?

Don Pinton: "Credo innanzitutto nella voglia di trasmettere notizie vere e in secondo luogo usare l'impegno per far sì che queste notizie siano sempre attuali e possano essere un'opportunità per coloro che reggono questo periodico, di conoscere qualcosa di nuovo o di approfondire qualcosa che già conoscono. Ma con uno sguardo più aperto"

Perchè questo periodico si chiama Fideliter? Da cosa nasce?

Don Pinton: "nasce da un'esperienza che già esiste dal 2012. Nel 2012 abbiamo fondato una rivista scientifica dell'istituto superiore di scienze religiose dell'Aquila, dove con due numeri annuali professori e studiosi scrivono sia di teologia che di filosofia, ma anche di arte e di tutte quelle tematiche di attualità sociale che sono utili da conoscere. Ma tutto viene sempre impostato come un approfondimento del docente. Oggi Fideliter vuole essere una modalità più rapida per trasmettere informazione più snella mantenendo quella serietà e professionalità da parte di coloro che scrivono notizie che siano sempre nella verità"