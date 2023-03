"Avrò ancora bisogno di te", lo spettacolo-tributo ad Ivan Graziani al castello Orsini-Colonna

Grande attesa per lo spettacolo-tributo a Ivan Graziani che si terrà sabato 18 marzo 2023 alle ore 21.00 presso il castello Orsini - Colonna ad Avezzano.

“Avrò bisogno ancora di te” è un viaggio nella musica e nelle parole dell’indimenticabile artista e musicista di origini teramane: l’autore è il regista e scrittore Federico Del Monaco. Sul palco si esibiranno Giuseppe Ippoliti,cantante e attore), Antonio Pellegrini ,attore e disegnatore, e i musicisti Lorenzo Lanciotti, alla chitarra e alla tastiera, e Luigi Sfirri , alla chitarra).

Canzoni, citazioni e racconti in uno spettacolo corale che, come i concerti di Ivan Graziani, si integra con il pubblico, abbattendo le barriere e trasportando in dimensioni da riscoprire di divertimento e riflessione.

Dopo il successo della prima, andata in scena il 16 agosto 2022, la formazione che ha già stregato il pubblico nella suggestiva cornice del sito archeologico di Alba Fucens, è pronta per far sognare il pubblico nel castello simbolo della città di Avezzano.