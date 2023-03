La Onlus Antonio Padovani presenta la “Mappa dell’Aquila per bambini e ragazzi” l’11 Marzo dalle ore 16:00 presso il Palazzetto dei Nobili.



Un bellissimo oggetto da avere ma anche uno strumento utile e pratico per i giovani turisti che visitano L’Aquila.

La Mappa è maneggevole e si presenta con una veste accattivante, tascabile e di agevole consultazione.



Il centro storico cittadino riproduce con una grafica originale e colorata il reale assetto urbano con i monumenti iconici e più rappresentativi.



Quanto ai dintorni, vengono fornite le informazioni necessarie per raggiungere le località più interessanti e sono presenti interessanti e curiose storie e leggende aquilane.



Il progetto, nato dalla collaborazione con i professionisti, Carla Canali, guida turistica abilitata per l’Abruzzo, Francesca Falli, artista e grafico pubblicitario, Marco Sciame, illustratore, ha lo scopo di promozione turistica dell’Aquila e si inquadra in un progetto più ampio della Onlus che si svilupperà nel corso del 2023 con ulteriori attività.



Le interessanti storie e leggende presenti sulla mappa verranno drammatizzate da giovani e talentuosi attori e attrici della “Scuola di Teatro Drama” di Rosanna Lancione.

Come averla? L'11 Marzo si potrà ritirare una copia gratuita! La Mappa dell'Aquila sarà in distribuzione gratuita presso vari punti informativi, scuole, esercizi commerciali, tour operator e altri punti d'incontro. In alternativa, sarà possibile anche richiederla direttamente alla Onlus Antonio Padovani, scrivendo quante copie occorrono all'indirizzo e-mail: