Lions L'Aquila, premiati gli studenti vincitori del concorso “Poster per la Pace”

Si è svolta sabato, presso l’Auditorium del Parco a L’Aquila, la cerimonia di premiazione del “Poster per la Pace” Lions 2022-2023.



Da oltre tre decenni i Lions club di tutto il mondo sponsorizzano nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili un concorso per opere artistiche molto speciale. Realizzare dei poster sulla pace offre ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere il loro modo di vedere, offrendo al mondo l’ispirazione tramite l’arte e la creatività. Il tema di quest’anno è stato “Guidare con compassione”.



“Guidare con compassione può anche essere espresso come guidare gli altri con empatia e senso di altruismo: sono tutti comportamenti che conducono all'instaurarsi della pace nel mondo" afferma il Presidente del Lions Club L'Aquila Rocco Totaro.



Al concorso hanno partecipato gli studenti delle Scuole medie Dante Alighieri, Teofilo Patini dell’Aquila e della Scuola media Giulio Verne di Tornimparte. Lions inoltre ringrazia i dirigenti scolastici Antonella Conio, Gabriella Liberatore e Gilberto Marimpietri ed alle professoresse Silvia Innocenzi, Filomena Marino, Simona Sticco e Giorgia Zuccon che hanno coordinato gli oltre 200 ragazzi per la realizzazione dei lavori.



Cristina Popovici, Aurora Balassone e Cristina Bucci sono risultati vincitori per la Scuola media Dante Alighieri; Chiara Romanelli, Leonardo Graziani ed Elisa Consorti per Scuola media Teofilo Patini; Maui Ambrogelli, Elisa Rampini ed Emanuele Campi per la Scuola Media Giulio Verne.

Dopo la premiazione si sono esibite le orchestre della scuola Dante Alighieri, Teofilo Patini e dell’Istituto Istruzione Superiore Amedeo D'Aosta."