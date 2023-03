Le Donne TerreMutate lanciano il progetto “Il cantiere della Casa delle donne all’Aquila: un progetto di ricostruzione fisica, sociale e culturale”.

L’Associazione Donne TerreMutate, nell’ambito del progetto omonimo finanziato dalla Fondazione Carispaq, lanceia il concorso video sul tema “Il cantiere della Casa delle donne all’Aquila: un progetto di ricostruzione fisica, sociale e culturale”.

L'iniziativa, riservata alle giovani donne e ai giovani uomini dai 15 ai 25 anni, vede fra i Partner del progetto l'Associazione Donatella Tellini, Centro sperimentale di cinematografia, Off Site Art, Fuori Genere e Minerva Lab.

Il progetto della Casa è stato promosso dall’Associazione Donne TerreMutate, che nasce nel 2013 proprio con la finalità di realizzare e gestire una Casa delle donne a L’Aquila, unitamente all’Associazione Donatella Tellini (Biblioteca e Centro antiviolenza delle donne) e condiviso con Rivista Leggendaria, Donne in Nero, Coordinamento donne SPI-CGIL e Rete delle donne CGIL.

La Casa oggi è operativa nella sede provvisoria in località San Francesco, Via Angelo Colagrande 2, L’Aquila. La sede definitiva è stata individuata nell’immobile di proprietà della Provincia, sito nel piazzale di Collemaggio, attualmente in ristrutturazione con i fondi destinati alla ricostruzione del Centro Antiviolenza per le donne del cratere dalla Legge 77/2009. Il progetto esecutivo e i lavori di ristrutturazione dell’immobile sono stati affidati al Provveditorato alle Opere Pubbliche, in accordo con il Comune e la Provincia dell’Aquila.

Quello della Casa delle donne è un progetto che viene offerto all'intera città, un valore aggiunto volto a sensibilizzare e responsabilizzare, ma anche ad accogliere e sostenere. Per questo motivo oggi, nella giornata internazionale della donna è di fondamentale importanza raccontare e vivere questi progetti, divulgando in ogni modo e in ogni luogo, sostenendoli e costruendoli. Lotto marzo è solo un giorno la la vita si vive tutto l'anno e le ingiustizie, le violenze e le prevaricazioni si verificano tutti i giorni.