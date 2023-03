Inaugurazione della mostra CONTEMPORANEAmente, tra arte e digitale

Sarà inaugurata il prossimo 10 marzo alle ore 17:30 presso la navata centrale di Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio Regionale d’Abruzzo, all’Aquila la mostra “CONTEMPORANEAmente” di Pierpaolo Mancinelli, organizzata dall’Associazione culturale Arte Nuova, con il patrocinio del Consiglio Regionale d’Abruzzo e il Comune dell’Aquila.



L’artista aquilano, reduce da numerose partecipazioni ad esposizioni collettive e premi in tutta Italia e all’estero, presenta una selezione di oltre sessanta tra quadri e installazioni - sculture, che ripercorrono la sua carriera artistica.

Si tratta di una retrospettiva che dai primi dipinti realizzati con tecniche tradizionali alla fine degli anni settanta del secolo scorso, conduce alle ultimissime realizzazioni i “Libri d’Arte”, in cui cerca la continuità del sapere in una nuova veste, e i dipinti materico la serie “light percpetion”, passando per la produzione legata alla digital art che più di ogni altra lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Opere queste realizzate in digitale e stampate su tela che restituiscono una geometria cromatica mobile e pulsante: prospettive diverse e strutture grafiche che si muovono lungo linee e segni convergenti che, in alcuni casi, ricamano una vivace trama luminosa in cui cercare quello che oggi il mondo è: restituzione di conflitti, ambizioni, competizioni, adattamenti di un Occidente massificato nei gusti così come nelle scelte.



La mostra che chiuderà il prossimo 20 marzo è stata curata da Enrico Sconci, Presidente del MU.S.P.A.C. (Museo Sperimentale di Arte Contemporanea dell’Aquila) e Angela Ciano giornalista e storica dell’arte.