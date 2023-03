Ecopsicologia, l'Ordine degli Psicologi abruzzo e Parco Nazionale organizzano il convegno "Esser-ci nei luoghi"

Il WWF Abruzzo e l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo con il patrocinio del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise organizzano, domenica 12 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00 presso il Centro visite del Parco a Pescasseroli, un convegno dal titolo Esser-ci nei luoghi.

Analisi e riflessioni sull’importanza dei luoghi, promozione del benessere attraverso il contatto con gli ambienti naturali e la loro valorizzazione. La questione ambientale è un’urgenza che non riguarda solo grandi temi come il clima e l’inquinamento, ma è anche la quotidianità del nostro rapporto con la Natura che dobbiamo salvaguardare.

L’uomo moderno soffre di “carenza di natura”: un bambino che non gioca mai in un parco è privato di stimoli fondamentali; un adulto senza contatti con il verde è ostaggio di uno stile di vita disumanizzante con conseguenze negative concrete. Mediamente un uomo in occidente trascorre il 93% del proprio tempo in casa o al chiuso, una situazione questa che è andata ad aggravarsi soprattutto in questo ultimo biennio, caratterizzato da forti criticità, isolamenti e distanziamenti sociali a causa della pandemia da virus Covid-19. Non è un caso che questo stia portando alla pubblicazione di diverse opere letterarie e studi scientifici che affrontano il problema del benessere psicofisico dimostrando con dati alla mano che il rapporto fra uomo e natura va ripensato per la nostra salute, per il nostro equilibrio e felicità come individui e come specie.

Tra questi contributi si inserisce il documento prodotto dal Gruppo di lavoro in Ecopsicologia dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo, che verrà presentato in tale occasione e che studia e approfondisce il senso di identità dell’uomo connesso alla natura e il senso di appartenenza ai luoghi che abita, creando un ponte tra psicologia, paesaggio e architettura del territorio. Il convegno del 12 marzo viene organizzato proprio per analizzare la situazione e discutere su eventuali soluzioni volte alla promozione e valorizzazione dei parchi e del benessere individuale.

Relatori del convegno saranno: Giovanni Cannata, Presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise; Enrico Perilli, Presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi d’Abruzzo e professore associato di Psicologia Dinamica; Monica Celeste, Psicologa e Coordinatrice del Gruppo di Lavoro di Ecopsicologia; Marcello Borrone, Architetto e membro del GdL in Ecopsicologia; Filomena Ricci, delegata regionale WWF Abruzzo; Sefora Inzaghi, direttrice della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF Gole del Sagittario.