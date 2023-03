Trekking urbano "LA MONTAGNA IN CITTÀ", siglata convenzione tra CAI e IIS "Da Vinci-Colecchi"

Il progetto di trekking urbano "La montagna in città" è stato pensato per la diffusione della conoscenza delle montagne che circondano L'Aquila, così fortemente connesse alla città, alla sua storia e alla sua cultura.

L'attuazione del progetto ha permesso la realizzazione di cinque itinerari tematici e cinque punti panoramici, da cui si osservano le montagne circostanti, si raccontano le loro particolarità e il loro legame con la città.



Gli itinerari, adatti a persone di ogni età, possono essere percorsi a piedi, in bici, in sedia a rotelle e in joëlette, su percorsi inclusivi di cammino lento.

I punti panoramici sono stati individuati in aree importanti della città, immersi o affacciati sul verde, luoghi di incontro e narrazione del profondo rapporto fra il mondo cittadino e quello montano-rurale, basato su temi riconosciuti come beni immateriali dell'Umanità da parte dell'UNESCO: la Transumanza, la Perdonanza, l'Alpinismo.



I punti di osservazione sono caratterizzati dalla presenza di totem in metallo, sui quali sono fissati pannelli in plexiglass che illustrano i temi a cui sono dedicati: Fuori Porta la Montagna (nel piccolo giardino, prospiciente Porta Branconia, dedicato ad Amalia Sperandio); L'acqua risorsa di vita (presso il Ponte del Belvedere, attualmente in fase di ricostruzione); La Transumanza (al Parco del Sole di Collemaggio, nella parte alta dell'Amphisculpture dell'artista Beverly Pepper); L'Abruzzo Regione Verde d'Europa e i Grand Tours in terra d'Abruzzo (presso Porta Leoni, sul primo torrino aggettante dalle mura della città); L'Alpinismo (nel Parco del Castello, in corrispondenza del bastione est della fortezza, presso il cippo dedicato a Francesco de Marchi, che nel 1573 – 450 anni fa – scalò la Vetta Occidentale del Corno Grande).



Proprio in relazione a quest'ultimo tema, venerdì 3 marzo 2023 è stata firmata una Convenzione fra l'Istituto di Istruzione Superiore "L. Da Vinci - O. Colecchi" dell'Aquila e la Sezione aquilana del Club Alpino Italiano. La convenzione, siglata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Elisabetta Di Stefano e dal Presidente del CAI Vincenzo Brancadoro, permetterà di attuare un percorso di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) finalizzato alla sistemazione e manutenzione del verde dell'area del punto panoramico, con il coinvolgimento di venti alunni dell'Istituto Agrario, accompagnati nel progetto dal Prof. Guido Morini in un importante percorso di formazione civica e professionale.



La Convenzione con il Cai conferma il modello di scuola come "sistema aperto", capace di allargare il proprio orizzonte formativo e operativo al contesto sociale, economico e territoriale e di esercitare verso di esso un ruolo attivo e propositivo, ricreando il legame prezioso tra comunità scolastica e città.

Il territorio diviene così orizzonte di senso: spazio di vita, ambito di studio, luogo delle trasformazioni in cui sperimentare una cittadinanza attiva e critica e forme di imprenditorialità.

Obiettivo ultimo è porre lo studente al centro del progetto educativo e creare le condizioni ottimali per garantirgli il successo scolastico (e non solo), contrastando l'abbandono e contribuendo alla sua piena realizzazione sociale. "La montagna in città" ha visto la Sezione Cai dell'Aquila (fondata nel 1873, compie quest'anno 150 anni di attività) impegnata come associazione capofila, insieme ad altre quattro realtà associative aquilane compartecipanti: AquilArtes, Auser, Don Bosco e Teatrabile. Il progetto ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Abruzzo, la collaborazione e l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia per le Belle Arti e il Paesaggio delle province dell'Aquila e Teramo.



L'Amministrazione Comunale dell'Aquila, apprezzando l'importanza del progetto, ha partecipato attivamente mettendo a disposizione personale e risorse.

"La montagna in città" vuole rendere L'Aquila sempre più moderna e attrattiva: la città, infatti, entrerà a far parte delle circa 70 città italiane che hanno percorsi cittadini di "Trekking Urbano" e potrà partecipare nel 2023 alla XVIII Giornata Nazionale del Trekking Urbano. I pannelli esplicativi sono stati progettati e realizzati per dare informazioni utili al maggior numero possibile di fruitori, con note esplicative brevi e accattivanti nelle lingue italiana e inglese e nel linguaggio Braille.



Il testo è corredato da una foto rappresentativa, da una piantina con indicato il punto dove ci si trova, insieme all'indicazione degli altri quattro punti panoramici sui tracciati dei percorsi urbani consigliati. Nel pannello è inserito anche un profilo in rilievo della veduta sui monti, con i nomi delle vette principali in italiano e Braille; un doppio QRCODE (anche per non vedenti e/o ipovedenti) rimanda al sito web dedicato (ospitato nello spazio hosting della Sezione Cai dell'Aquila) nel quale sono approfonditi i contenuti presentati in ogni cartello.

Con la firma della Convenzione e l'avvio della collaborazione fra Cai e IIS "Da Vinci - Colecchi" si aggiunge un altro importante tassello all'insieme di interazioni fra Associazioni, Enti e Istituzioni, mosaico che viene così ulteriormente arricchito di contenuti e positive ricadute, ora anche in campo didattico e formativo.