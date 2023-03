Addio a Giovanni Ottaviani, a lungo rappresentante sindacale nella CGIL e difensore dei diritti dei lavoratori

Dopo strenua resistenza ad una acuta malattia è venuto a mancare ai suoi cari Giovanni Ottaviani, ex dipendente dell’Aster prima, poi Agas fino all’attuale 2iretegas.

Per oltre 40 anni lo abbiamo spesso incontrato per le strade del nostro comune a leggere i contatori del gas con il suo sigaro in bocca sempre con un sorriso e disponibile ad un cordiale saluto. Negli ultimi anni, andato in pensione, era più facile incontrarlo lungo il corso dell’Aquila con il suo adorato cagnolino.

A salutarlo anche a nome della CGIL è Mimmo Iovannitti, suo collega di lavoro nella soc. gestore del gas e sindacalista FILCTEM CGIL.

“Voglio ricordare Giovanni Ottaviani per il suo costante impegno come rappresentante Sindacale dei Lavoratori nell’allora FNLE CGIL, che seguiva le problematiche del contratto del gas.

Sempre presente e preparato nel difendere i diritti dei suoi colleghi, Giovanni per tanti anni è stato eletto RSA ed RSU. Inoltre è stato impegnato politicamente, nelle liste elettorali di sinistra, nel Consiglio Comunale di Capestrano, suo paese d’origine. Anche all’Aquila era sempre presente in tutte le iniziative politiche e sociali della sinistra in difesa delle istanze dei cittadini.

Giovanni lascia un grande vuoto tra tutti noi ed anche a nome di tutti i suoi ex colleghi della 2iretegas porgo un abbraccio ed un saluto a Maria Rosaria, ad Andrea e tutti i suoi familiari.

Ciao compagno Giovanni”.