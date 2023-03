Lions Club e il Conservatorio promuovono un concerto di solidarietà per la Turchia colpita dal terremoto

Il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila in collaborazione con la sezione aquilana Lions Club promuove un Concerto di Solidarietà a favore del popolo turco colpito dal sisma del 6 febbraio scorso.



L’11 marzo prossimo alle ore 17.30 presso l’Auditorium del Conservatorio (Via F. Savini, 6 L’Aquila) si esibiranno gli allievi e i docenti dell’istituzione di alta formazione aquilana con un programma che prevede l’esecuzione di “Tre Romanze op. 22 PER violino e pianoforte di Clara Wieck Schumann e Sonata n. 1 op. 105 per violino e pianoforte di Robert Schumann.



“La strage di vite e le immense sofferenze provocate dai disastrosi terremoti che hanno devastato le terre del Vicino Oriente non possono lasciare indifferente il Conservatorio “Alfredo Casella” e la comunità di studio, produzione e ricerca che in esso opera – ha dichiarato il Vice Presidente del Conservatorio Domenico de Nardis - Sarebbe futile e retorico credere che la musica possa lenire le sofferenze insopportabili di quei popoli di antica civiltà, ma questa nostra piccola offerta musicale vuole essere un atto d’amore ed una mano tesa, un seme di solidarietà, una raccolta preghiera per chi non c’è più e per chi è rimasto ad affrontare il dolore delle perdite e la prospettiva di un’esistenza grama e difficile. Il concerto offerto dal Conservatorio in questa tristissima circostanza si propone anche di raccogliere offerte che verranno devolute in favore di uno o più soggetti non-governativi operanti nelle terre distrutte a favore delle persone più derelitte. Il documentato utilizzo della raccolta benefica verrà poi pubblicato sul sito internet dell’Istituzione”.



“Tramite la fondazione internazionale dei Lions (la LCIF) abbiamo già stanziato oltre 200mila dollari, proprio per questo siamo ulteriormente motivati nel promuovere l’evento di domani. Il lionismo emerge soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà come quello derivato dalla terribile disgrazia in Turchia.” dichiara Rocco Totaro, presidente del Lions Club L’Aquila.