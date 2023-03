Un seminario sull'Enciclica Laudato sì di Papa Francesco

Sulla tematica dell’Ecologia Integrale prende il via, con cadenza bimestrale nei mesi di marzo, aprile e maggio prossimi, un seminario di studi, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Fides et Ratio di L’Aquila in collaborazione con la Comunità Laudato Si’ di L’Aquila-Trasacco.

Partendo dall’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune, l’argomento verrà sviluppato, dal Teologo Fra Piero Sirianni dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, in dialogo con il Prof. Can. Daniele Pinton, Direttore dell’Istituto promotore.

Nei sei giovedì in cui si articoleranno gli incontri, previsti nelle serate del 23 e 30 marzo, 20 e 27 aprile, 4 e 18 maggio 2023, sempre ad iniziare dalle ore 20,30, la tematica del seminario verrà approfondita sulla base del percorso tracciato con gli argomenti che seguono:

Una Enciclica sociale – Le parole chiave dell’Enciclica;

Dalla creazione alla teologia;

Lo scenario attuale mondiale – L’antropocentrismo moderno;

L’inquietudine dell’uomo;

L’ecologia integrale – Dalla tenerezza alla responsabilità;

Provocazioni dall’esperienza francescana.

Il Seminario potrà essere seguito in diretta accedendo alla pagina Facebook ufficiale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Fides et Ratio di L’Aquila.