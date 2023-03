Borghi autentici d'Italia a sostegno della candidatura di Pescina a capitale della cultura 2025, oggi l'assemblea regionale

Sindaci e amministratori uniti per sostenere la candidatura di Pescina a capitale della cultura 2025. Il presidente regionale di Borghi autentici d'Italia, Lorenzo Berardinetti, ha convocato per oggi pomeriggio alle 15 nella sala conferenze del Teatro San Francesco di Pescina l'assemblea generale di borghi autentici della regione. L'intento è quello di dare un concreto sostegno al sindaco, Mirko Zauri, e a tutta l'amministrazione comunale per il lavoro che stanno portando avanti per "Pescina capitale italiana della cultura 2025".

"Si tratta di un importante progetto non solo per Pescina e la Marsica ma per l'intero Abruzzo", ha spiegato Berardinetti, sindaco di Sante Marie, "proprio per questo con la rete dei Borghi autentici d'Italia abbiamo deciso di organizzare questo momento di confronto proprio a Pescina con l'obiettivo di ascoltare dal primo cittadino Zauri il lavoro che stanno svolgendo e di capire in che modo possiamo dare il nostro contributo per sostenere la candidatura". All'incontro parteciperanno i sindaci e amministratori dei 47 comuni abruzzesi che fanno parte della rete dei Borghi autentici d'Italia.