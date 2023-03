Torna l'evento Primavera dell'Atletica: il programma 2023

Torna la Primavera dell’Atletica, manifestazione organizzata dall’Atletica L’Aquila, con il Patrocinio del Comune dell’Aquila, della Provincia dell’Aquila e l’Alto Patrocinio della Regione Abruzzo, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila – Scienze Motorie - Dip.S.C.A.B, il Comitato Regionale C.I.P., Coni Abruzzo, Sport e Salute Abruzzo, la Proloco di Coppito e la Protezione Civile di Coppito.

Tre le giornate di attività, dedicate non solo allo sport, ma anche a momenti di formazione sull’attività sportiva giovanile e sulla disabilità.

Si parte martedì 21 marzo alle ore 17:00 con il 7° convegno Giovani atleti, lunghe strade – Fare sport nel rispetto delle tappe evolutive dei giovani atleti, in convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila – Discab, corso di studi in Scienze, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Umane. Interverranno il dott. Valerio Bonavolontà, ricercatore Scienze Motorie Discab – Univaq, “Formazione Giovanile multisportiva e multilaterale VS specializzazione: È possibile una sintesi?”, a seguire il Dott. Fulvio Traino – medico nutrizionista– “Alimentazione e salute nel giovane atleta”. Ultimo intervento quello della Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra, Scienze Motorie – Discab Univaq “Comunicare attraverso lo sport” e di Chiara Tuccella, Scienze Motorie Discab Univaq “Fare Sport nel rispetto delle tappe evolutive degli atleti con disabilità”. Il convegno sarà coordinato dalla giornalista Angela Ciano.

Venerdì 24 marzo, alle ore 9:00, presso il campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare” scenderanno in campo gli studenti delle classi 1^, 2^ e 3^ media dell’Aquila e del comprensorio, abbinate ai tre classici Trofei: 33° Trofeo Arrigo Leoni, 19° Trofeo delle Gazzelle, 25° Memorial Alessandro Frastani De Ritis, insieme agli alunni diversamente abili delle scuole medie, che parteciperanno alla 7^ Staffetta Atleticamenteinsieme.

Domenica 26 marzo, con ritrovo alle ore 10:00 presso il campo di atletica leggera “Isaia Di Cesare” sarà la volta dei bambini delle scuole elementari e materne, con la 7° Corsa della Murata, all’interno anche la 7° Corsa della Murata Special, per bambini e ragazzi diversamente abili e loro partner. Quest’anno dedicata alla memoria di Mauro Marinucci, fratello della Presidente delle Proloco di Coppito Marina Marinucci, venuto a mancare a dicembre del 2019.

Queste le categorie ammesse: Esordienti A (nati/e 2012-2013), Esordienti B (nati/e 2014-2015), Esordienti C ( nati 2016 e successivi). ISCRIZIONI: per le iscrizioni al convegno www.atleticalaquila.wixsite.com/atleticalaquilascaricare il modulo di iscrizione e rispedire a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro domenica 19 marzo 2023.

Per le iscrizioni alla Corsa della Murata www.atleticalaquila.wixsite.com/atleticalaquila sull’apposito modulo da rispedire agli indirizzi: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure comunicando solo nominativo ed anno di nascita.