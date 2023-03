Disabilità e "dopo di noi" al centro del convegno organizzato dal Lions Club

Mercoledì 15 Marzo, alle ore 17:00, presso l'auditorium dell'ANCE, si terrà un importante convegno inerente la disabilità e la questione del "dopo di noi".

"La vastità del tema è rilevante perché incide sulle vite delle persone affette da disabilità gravi, sui loro familiari e sui caregiver per un dramma che non sembra avere mai fine, con grave deterioramento dei rapporti relazionali con conseguente disagio socio-economico generalizzato." - Descrive così l'evento il presidente del club, Rocco Totaro, che chiosa - "Noi Lions ci sentiamo chiamati nelle nostre comunità ad approfondire l’attualità delle problematiche proposte, stimolando un dibattito nella opinione pubblica che affronti temi di evidente rilevanza sociale come quello proposto".

Il convegno, è organizzato dal Lions Club L'Aquila in collaborazione con i Club di Avezzano e Sulmona, ed ha finalità prettamente informative.