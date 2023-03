Il Conservatorio A. Casella ricorda il maestro Tufano

Il Conservatorio di musica “A. Casella” dell’Aquila ricorda il Maestro Luigi Tufano. Il 16 marzo prossimo alle ore 17:30 si terrà un concerto in suo onore presso l’Auditorium del Conservatorio.

Illustre docente scomparso prematuramente lo scorso 27 gennaio, il maestro Tufano insegnava Flauto ed era un musicista molto conosciuto ed apprezzato; napoletano di nascita viveva da molti anni all’Aquila dove era molto stimato per la sua lunga e fortunata carriera concertistica.

“La scomparsa del collega Luigi ha lasciato un vuoto incolmabile in tutta la comunità accademica - ha dichiarato il Direttore del Conservatorio Claudio Di Massimantonio - Docenti e studenti gli erano molto legati perché da diversi decenni insegnava presso la nostra istituzione. E’ stato sempre promotore oltre che dell’attività didattica, prodigandosi molto per il dipartimento di musica antica, anche di quella legata alla produzione artistica che contraddistingue la nostra storia. Negli ultimi due trienni è stato responsabile delle orchestre e, in questo ruolo, ha magistralmente coordinato le ultime edizioni dei Cantieri dell’Immaginario e della Perdonanza Celestiniana eventi in cui il Conservatorio è protagonista. Persona mite e sempre disponibile, dedito al lavoro, Luigi non si è risparmiato per far crescere il nostro Conservatorio, per questo la comunità ha in programma di dedicargli non solo questa giornata, ma altri eventi che non facciano sbiadire il suo ricordo”.

La serata di Giovedì propone un programma di musica antica con autori particolarmente vicini alle corde del maestro Luigi Tufano; esso prevede, infatti, l’esecuzione di brani di Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel, Arcangelo Corelli e Georg Philipp Telemann.

Sul palco si esibirà la soprano Sonia Tedla insieme a: Mattia Giandonato e Sara Lorenzoni traversière; Maria de Martini, Pietro Meldolesi e Nina Taddei flauti dolci; Carola Camponeschi, Giuditta Meldolesi violini; Pietro Meldolesi e Marianna Casciani viole; Giovanna Barbati e Alberto Lattanzi viole da gamba; Marco Pesci arciliuto e chitarra barocca; Andrea Coen clavicembalo; Claudio di Massimantonio organo; Carlo Pelliccione contrabbasso e Giulia Bonomo fagotto barocco. L’ingresso al concerto è libero