L'Abruzzo alla Borsa Mediterranea del Turismo con un'offerta completa e globale

Dal mare alla montagna, dai borghi antichi agli itinerari gastronomici. È così, con un'offerta completa e globale, che l’Abruzzo sarà presente i prossimi 16, 17 e 18 marzo alla BMT di Napoli, la Borsa Mediterranea del Turismo, giunta alla sua 26esima edizione.

Per la regione più verde d’Europa è una nuova occasione per incentivare il turismo, che, comunque, è in ripresa dopo i mesi segnati profondamente dalla pandemia, come dimostrato dalle presenze registrate la scorsa estate e, più recentemente, dalle prenotazioni incoraggianti per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

L’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario, ha illustrato il programma delle giornate.

A Napoli la Regione si presenterà con 18 operatori turistici per promuovere il territorio e proporre, nella giornata di domenica 18, le opportunità di vacanza stilate di concerto con le Camere di Commercio Chieti-Pescara e del Gran Sasso d’Italia, senza dimenticare gli affascinanti 43 km della ciclovia della Costa dei Trabocchi.

Ma c’è di più, in quanto la BMT sarà l’occasione anche per rafforzare la partnership tra la Regione ed il Napoli Calcio. Nel pomeriggio di giovedì 16, infatti, Rrahmani, Simeone e Raspadori, rispettivamente difensore e attaccanti della squadra, saranno presenti nello stand abruzzese per salutare tifosi e appassionati di sport. Una sinergia che continuerà anche domenica 2 aprile, in occasione del match Napoli-Milan allo stadio Maradona, quando verrà distribuito materiale promozionale dell'Abruzzo e verranno proiettati, tra il primo e il secondo tempo, filmati sulle località turistiche regionali.