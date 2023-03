Sonia Ciuffetelli presenta il libro "La colonizzazione Invisibile"

Si svolgerà giovedì 16 marzo alle ore 21:15 la presentazione del libro "La colonizzazione Invisibile" scritto da Sonia Ciuffetelli ed edito da Arcipelago itaca; l’incontro si svolgerà nel caffè letterario LiberaMia, in via Scardassieri, 42.



La conversazione sarà moderata dal poeta Giorgio Rafaelli che dialogherà con l’autrice sui temi evocati dal libro: come stanno cambiando le relazioni tra le persone, quale impatto ha avuto su di noi la Rete? Come ci stiamo adattando al mondo del web? La voce che attraversa La Colonizzazione invisibile è quella dell’utente della generazione a cavallo fra due mondi, quello analogico e quello digitale, capace di mettere a confronto due epoche tanto diverse e di riflettere sulla congiuntura storica caratterizzata da una vera rivoluzione tecnologica, culturale e umana.



L’impianto del libro organizza i testi poetici in alternanza con brevi pagine narrative con un movimento che intreccia alla versificazione il narrato. Lo stile è al passo con la contemporaneità, le riflessioni sottese si riconnettono con il pensiero filosofico europeo, la lingua gioca tra passato e presente. Nel corso dell’incontro Rosa Fanale leggerà alcune pagine tratte dal libro.