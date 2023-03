UnivAQ, la meccanica quantistica al centro dell'evento "i mercoledì della cultura"

Si terrà mercoledì 15 marzo, alle 18.15, alla libreria Colacchi, un nuovo appuntamento della rassegna UnivAq “I Mercoledì della cultura”, dal titolo “Meccanica quantistica: da fenomeni bizzarri alla costruzione di super calcolatori”.



Ospite dell’evento sarà il Professor Leonardo Guidoni, docente di Chimica Fisica al dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università dell’Aquila.

I fenomeni più strani della meccanica quantistica saranno spiegati in modo semplice, attraverso esempi concreti e giochi.



Saranno illustrati i modi in cui la meccanica quantistica può essere usata per fare dei calcoli complicati e per costruire, grazie a uno degli effetti più bizzarri, il cosiddetto "entanglement", oggetto delle ricerche dei premi Nobel per la Fisica 2022, i cosiddetti "computer quantistici", che promettono una potenza di calcolo senza precedenti per applicazioni ad oggi impensabili in molti campi delle Scienze e dell'Ingegneria.



A proposito di computer quantistici, ricordiamo che UnivAQ sta partecipando, insieme a una cordata di istituzioni e enti nazionali e internazionali, alla realizzazione del primo computer quantistico a ioni intrappolati di uso generale in Italia.



Il computer a ioni del progetto verrà installato presso il Quantum Computing and Simulation Center (QCSC) dell’Università di Padova.



L’Università dell’Aquila avrà un posto in prima fila per utilizzare queste nuove tecnologie e per incentivare gli scambi di ricercatori e studenti tra l’Università e gli altri partner del progetto: l’Università di Padova, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Centro Italiano di Supercalcolo CINECA, Università di Pavia, l’Istituto di Trieste per la Teoria delle Tecnologie Quantistiche, il Quantum at Trento Laboratory (Q@TN) e le società Arakne e NEAT.