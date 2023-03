"Protagonisti della democrazia", gli eventi dell'Anpi verso il 25 aprile

Tra le tante iniziative che l’ANPI promuove, anche per attualizzare l'impegno a difesa della Costituzione e dei valori repubblicani, in vista del 25 aprile e anche oltre, l’ANPI ha organizzato un calendario di appuntamenti dedicato ai “protagonisti della democrazia” nel dopoguerra.



"Perché, dopo la Liberazione, troppe volte la vita civile e le istituzioni italiane sono state messe a rischio da disegni eversivi e violenti. E anche perché le conquiste costituzionali non si sono esaurite negli articoli della nostra Carta fondamentale, ma hanno avuto e hanno ancora bisogno di leggi, di diritti sociali, di impegno quotidiano. Con questo spirito vogliamo valorizzare le storie di uomini e donne esemplari che nel dopoguerra hanno difeso le istituzioni incarnando i valori della Costituzione e affermando con la loro vita – e a volte con il loro sacrificio – i principi di libertà, solidarietà, progresso sociale. La memoria di figure che sono ancora oggi l’orgoglio morale e civile del paese, ci aiuta a ricordare la storia recente che abbiamo vissuto, i pericoli e le minacce che la Repubblica ha affrontato, le conquiste raggiunte e quanto c’è ancora da fare. Perché la democrazia va protetta e alimentata ogni giorno con l’impegno individuale e collettivo." dichiara l'ANPI.



Nei prossimi giorni sono in programma due incontri. Il primo sarà dedicato ad Aldo Moro e si svolgerà domenica 19 aprile alle 17.00 a Casa Onna in occasione del 45° anniversario del rapimento, dell’uccisione della scorta e poi della sua terribile esecuzione, un vero “golpe” mirato a bloccare l’evoluzione politica democratica in atto in quel momento.

Il secondo incontro sarà rivolto alla figura di Enrico Berlinguer, di cui lo scorso anno si è celebrato il centenario della nascita, e si svolgerà nel pomeriggio di lunedì 3 aprile.