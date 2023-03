Dopo il succeso del 2022 tornano le aperture del Mammut al Castello

Dopo l’affluenza eccezionale del 2022 al Museo Nazionale d'Abruzzo, tornano le aperture straordinarie del Mammut al Castello Cinquecentesco.

Nello scorso anno è stato registrato un incremento dell'800% dei visitatori rispetto al 2021, dunque l'istituzione culturale forte di tale risultato e vista la grande richiesta da parte degli aquilani e non solo ha deciso di lanciare nuove aperture nei fine settimana da sabato 1° aprile a domenica 7 maggio.

Nel dettaglio le aperture si svolgeranno negli orari dalle 10.00 alle 18.00 dei seguenti giorni:

Aprile: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29 e 30.

Maggio: 1, 6 e 7.

Per tutte le giornate sarà possibile effettuare l'ultimo ingresso alle ore 17.30, non è richiesta la prenotazione e sarà possibile acquistare il biglietto direttamente all’interno del Castello Cinquecentesco.

Necessaria invece la prenotazione per i gruppi superiori alle 20 persone, basterà scrivere un'email all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. solo per i gruppi superiori alle 20 persone. Saranno riservati invece alle scuole due turni di 30’ ogni sabato, alle 9.00 e alle 9.30, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Si raccomanda di presentarsi 15’ prima dell’orario concordato. Entrata massima consentita 50 alunni per gruppo.

Il biglietto è gratuito al di sotto dei 18 anni; mentre quello intero ha un costo € 4 e quello ridotto di € 2.

Il 2 aprile e il 7 maggio l'ingresso sarà gratuito in occasione dell'evento #domenicalmuseo.

Si ricorda che con il biglietto de “Il Mammut del Castello” sarà possibile effettuare l’entrata alla sede del Museo Nazionale d’Abruzzo in via Tancredi da Pentima fino al 7 maggio.