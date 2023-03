Collemaggio si riempie di giovani: 1000 in visita a Celestino

Nella giornata di ieri, domenica 19 marzo, un migliaio circa tra ragazzi, catechisti e famigliari hanno affollato la Basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione del Pellegrinaggio dei Cresimandi nell'Anno della Misericordia concesso da Papa Francesco dopo la sua visita nel capoluogo abruzzese.

Grande è stata la gioia espressa dal Cardinale Arcivescovo Giuseppe Petrocchi per la grande occasione. Il Cardinale ha manifestato la sua contentezza nel vedere tanti ragazzi affollare la basilica celestiniana e ha pronunciato queste parole ammonendo i giovani:

"Ricordatelo sempre ragazzi. Non siamo abbandonati a noi stessi. Il Signore non manca mai di mettere al nostro fianco un ’angelo’, che ha il compito di darci ciò di cui abbiamo bisogno per rialzarci e riprendere il cammino. E ‘angelo’, in questo senso, è chiunque viene mandato dal Signore per manifestarci la Sua volontà ed esserci di aiuto. Buon cammino a tutti”.

Quella di ieri è stata solo una delle tante iniziative che rientrano nella serie di incontri organizzate dalla diocesi dell'Aquila in occasione dell'Anno della Misericordia, il progetto coordinato dal Vescovo Ausiliare Mons. Antonio D'Angelo che ha rivolto un saluto affettuoso al termine della Messa a tutti i ragazzi presenti a cui è stato consegnato anche un ricordo. Un braccialetto con la scritta "I desire mercy" .

All'interno del pellegrinaggio i giovani hanno avuto la possibilità di confessarsi, grazie alla grande disponibilità del clero aquilano, di ascoltare la messa con le esortazioni del Cardinale e di ricevere l'indulgenza plenaria.