Arriva al Movieplex il BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL

Arriva a L’Aquila il BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, giunto alla 11^ edizione.

L’appuntamento con il concorso cinematografico internazionale e la presentazione annuale di film e documentari sulla cultura della montagna, lo sport, l'ambiente e l'avventura e l'esplorazione è fissato per mercoledì prossimo, 22 marzo, a partire dalle ore 20 presso il cinema Movieplex.

Saranno 9 i film di avventura, di esplorazione e di sport outdoor presentati nella tappa aquilana del BANFF ITALIA 2023.

A BAFFIN VACATION, COLORS OF MEXICO, DO A WHEELIE, FLOW, WALKING ON CLOUDS, BALKAN EXPRESS, CREATION THEORY, DOO SAR: A KARAKORAM SKI EXPEDITION (TOUR EDIT), SAVING GLACIERS, i titoli degli emozionanti e coinvolgenti corto e medio metraggi.

Le informazioni sulle proiezioni potranno essere approfondite al link https://www.banff.it/programma. Il Cai dell’Aquila ricorda la promozione che è stata riservata ai partner e agli associati che prevede la riduzione del costo del biglietto, acquistato online al prezzo di 13,00€ + diritti di prevendita (pari a 1,60) , invece di 15,00€ + diritti di prevendita attraverso il link https://banff.vivaticket.it/.