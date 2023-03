"La poesia come strumento di integrazione" la giornata evento all'auditorium ANCE

L’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” ETS propone una giornata di riflessione in collaborazione con la Biblioteca Regionale “Salvatore Tommasi” e l’Associazione Culturale Rilindja sul tema "La poesia come strumento di integrazione".

Adottata dall’UNESCO nel 1999, la Giornata della Poesia è un invito a riflettere sul potere del linguaggio e sul pieno sviluppo delle capacità creative di ogni persona. Supporta anche la diversità linguistica attraverso l’espressione poetica e offre alle lingue e ai dialetti a rischio di estinzione l’opportunità di essere ascoltate all’interno delle loro comunità.

Martedì 21 marzo 2023, alle ore 10.00 l’Auditorium dell’ANCE ospiterà l’evento durante il quale interverranno la Prof.ssa Paola Cipriani, Presidente Onorario dell’Istituto Cinematografico, il Dr. Daniele D’Amario, Assessore alla Cultura della Regione Abruzzo, la Dr.ssa Manuela Tursini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, il Dr. Abdula Salihi, Presidente dell’Associazione Culturale Rilindja, il Prof. Neat Marku, Segretario della Lega Insegnanti di Lingua Albanese in Italia, e la Prof.ssa Mimoza Leskaj, Vice Presidente della Lega degli Scrittori e degli artisti albanesi in Italia.

Protagonisti della giornata saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini”, L’Aquila, Scuola Primaria di Pile e Scuola Primaria “Giovanni XXXIII”, che reciteranno i versi di poesie nelle diverse lingue d’origine degli studenti coinvolti.

Questa iniziativa è un'opportunità per apprezzare l’arte della poesia come un luogo fondante della memoria, base di tutte le forme della creatività letteraria e artistica. L’Istituto Cinematografico proporrà anche la visione di una propria produzione: una trasposizione in videoart della poesia L’Infinito di Giacomo Leopardi realizzato nel 2020 per la ricorrenza nazionale dei 200 anni dalla stesura della celeberrima poesia.

Un’occasione per dimostrare come le immagini in movimento e le nuove tecnologie digitali diano la possibilità di affrontare qualsiasi tematica rendendola attuale e di facile comprensione.