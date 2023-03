L'AISM L'Aquila organizza l'incontro informativo SM Cafè con il Dott Totaro

La Sezione della provincia dell'Aquila dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, organizza per il giorno venerdì 24 marzo, alle ore 18.00 presso la propria sede in Via Fontamara 12 a Cavalletto D’Ocre, l'incontro informativo intitolato SM Cafè.

L'incontro dal carattere informativo è dedicato alle Persone con SM, ai loro familiari e amici per parlare del tema: Sclerosi Multipla: quali terapie per il futuro? Quali sono le terapie per gestire al meglio la sclerosi multipla? C’è qualche novità sulle terapie o studi di ricerca che in futuro apriranno nuove prospettive terapeutiche per la SM?

All'interno dell'incontro si parlerà di questo e molto altro con il Dott. Rocco Totaro, Neurologo del Centro Malattie Demanializzanti dell’Ospedale dell’Aquila.