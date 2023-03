Oggi si apre il Cortile di Celestino con lo spettacolo "Lectura Dantis"

Nella giornata di oggi, venerdì 24 marzo, alle ore 18:00 presso l'Auditorium del Parco Renzo Piano, si aprirà ufficialmente la rassegna di appuntamenti dedicati all'Anno della Misericordia con lo spettacolo “Lectura Dantis”.

L'attore Giampiero Mancini porta in scena sette canti tratti dalla Divina Commedia, un originale appuntamento tra recitazione, musica e danza, offrendo così una lettura che mette al centro della narrazione la voce quale mezzo di assoluto contrasto e di potente forza evocativa. Lo spettatore sarà condotto in un viaggio onirico emozionante dall’Inferno al Paradiso, attraverso non solo la lettura dei versi di Dante, ma anche attraverso l’interpretazione di Emanuela Di Nicola, anche voce recitante, abbinati alle danze della ballerina Giulia Pellicciaro.

La musica e la danza, dunque, accompagneranno e amplificheranno la potenza dei versi danteschi, creando suggestioni sonore e visive. Lo spettacolo, che ha già debuttato con grandissimo successo di pubblico e di critica a Salisburgo, apre ufficialmente il calendario di appuntamenti dedicati al Perdono.

"Il Cortile di Celestino", predisposto dal Comune dell'Aquila in collaborazione con la Curia, è stato organizzato per dare valore all'indulgenza concessa da Papa Francesco che prolunga la Perdonanza Celestiniana per un anno intero.

"Inoltre" - aggiunge Ersilia Lancia, Assessore al Turismo del Comune dell'Aquila - ha l'ambizione di voler portare la Perdonanza Celestiniana oltre i confini cittadini e mi auguro possa diventare un appuntamento stabile anche durante la nota settimana della Perdonanza".