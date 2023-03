Presentato il programma del ricordo delle vittime del 6 aprile 2009 a Onna

Le associazioni di Onna, Onna Onlus, Pro loco, Centro anziani, Parrocchia, Congregazione hanno presentato il programma della commemorazione delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009.

Domenica 2 aprile alle 17:00 a Casa Onna si terrà il concerto del pianista e violinista, Andrzej Hanzelewicz, che sarà accompagnato dagli intermezzi letterari a cura di Franco Narducci.

A Casa Onna sarà allestita una anche mostra omaggio all’artista Lia Garofalo deceduta qualche settimana fa e che è stata sempre molto vicina nel post sisma al dolore degli onnesi.

Mercoledì 5 aprile nella chiesa del villaggio alle ore 20,30 Santo Rosario. Alle 21 Santa Messa in memoria delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 celebrata dal parroco don Cesare Cardozo. A seguire Via Crucis, con passi preparati e letti per l’occasione dagli onnesi, per le strade del centro storico fino alla Madonnina in via Properzi.

Alla fine verrà recitata la preghiera scritta da Benedetto XVI per le vittime, seguita dalla lettura dei nomi e rintocchi delle campane.

Giovedì 6 aprile a Casa Onna verrà presentato il libro “Papa Francesco all’Aquila”, con la partecipazione di don Claudio Tracanna. A moderare sarà la giornalista Daniela Rosone. L'evento terminerà con il ricordo di Lia Garofalo di Goffredo Palmerini.