Incontri divulgativi di promozione di benessere sessuale

Nonostante viviamo un’epoca in cui sentiamo spesso parlare di sesso, ciò che può mancare è la co- noscenza e la consapevolezza di sé e di sé con l’altro. Per far fronte alla disinformazione e alla ses- sualità non consapevole proponiamo, a titolo gratuito, una serie di incontri di carattere divulgativo, che si pone l’obiettivo di favorire il benessere sessuale, attraverso la conoscenza del proprio corpo, l’esplorazione del piacere, individuale e di coppia, e la comprensione delle possibili difficoltà che si possono presentare nella sfera dell’intimità.

Il percorso, completamente gratuito, avrà un carattere didattico-esperienziale e sarà condotto da due psicologi-psicoterapeuti specializzati nel campo della sessuologia. Si rivolge ad adulti di età compresa tra 20 e 45 anni e si compone di 5 incontri della durata di 90 minuti, in cui si tratterà il tema del piacere individuale e di coppia lungo un continuum che avrà, come focus, l’auto-conoscenza della propria esperienza di piacere in piccoli gruppi di massimo 10 persone.

La sede del percorso è il Centro Clinico “Studi Cognitivi”, sito in via Vetoio n.60 a Coppito (L’Aquila). Il Centro Clinico “Studi Cognitivi”, che propone il percorso Appuntamento col Piacere, è composto da un team di psicoterapeuti di formazione cognitivo-comportamentale. Al suo interno si trova un pool di professionisti con diversi ambiti di intervento, specializzati nel trattamento delle difficoltà psicologiche tipiche di ogni fascia di età. Il centro fa parte del Gruppo “Studi Cognitivi”, il quale vanta la sua presenza in diverse città italiane, sia come ente di formazione, sia come Centri Clinici specializzati.

Per info e prenotazioni, contattare il numero 0862 701063 o inviare una mail a laquila@studicogni- tivi.net