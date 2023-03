Riaperto il parco giochi del Castello

“Da oggi la città dell’Aquila può contare su un parco urbano completamente rinnovato, dove i bambini possono sperimentare nuovi giochi e imparare a relazionarsi anche con la musica.

Riapre, infatti, il parco giochi del Castello, luogo ormai divenuto così tanto importante nella quotidianità di tutti noi” dichiara l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta. “Tanti gli interventi effettuati per la messa in sicurezza e tante le novità che ci attendono: nuova area musicale con xilofono allegro e armonioso, tamburi e percussioni dai materiali innovativi e colorati, spazio di lettura e di scambio culturale con libreria “libera” per più fasce di età, due casette play house e un nuovo trenino con struttura scivolo per i più piccini” spiega Taranta.

L’ area è stata divisa per fasce di età così da consentire a tutti i bambini di giocare in modo più sicuro ed agevole; inoltre, è stata completamente rimossa la pavimentazione centrale formata da erba sintetica, cemento e pavimento anticaduta , che è stata sostituita da un unico tappeto di gomma colata ricco di disegni colorati dal tema “spaziale”.

Oltre a tutto questo, sono stati eseguiti lavori di controllo , manutenzione , riparazione e sostituzione in tutti i giochi presenti nel parco, in particolare nel gioco del “Galeone”, dove sono state sostituite reti e molle. Da oggi, infine, sarà possibile fermarsi a fare uno spuntino o un pic-nic nell’area attrezzata con nuovi tavoli e panchine dal design moderno.

“Per la gioia di grandi e piccini- ribadisce l’assessore Taranta - il parco giochi del castello torna ad animarsi dei giochi e delle risate dei nostri bambini. Il parco è stato completamente revisionato e rinnovato. Abbiamo approfittato di questa bella giornata di sole per salutare l’arrivo della primavera con i bambini dell’istituto comprensivo Dante Alighieri e con i ragazzi dell’istituto Giuseppe Mazzini, che si sono esibiti in un piccolo concerto all’interno della nuova area musicale.

Il nostro intento è quello di avvicinare, nel gioco, i bambini alla musica, dando loro la possibilità di esprimersi con la loro creatività anche in questo campo. Oltre all’area musicale abbiamo ricavato una nuova area di lettura, nata come luogo di scambio tra gioco e cultura, il modo migliore per permettere ai nostri bambini di imparare divertendosi” conclude l’assessore all’Ambiente del Comune dell’Aquila.