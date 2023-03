Il programma delle iniziative a Paganica per i giorni 9-10-11 aprile

Il lavoro sinergico tra la Parrocchia Santa Maria Assunta di Paganica ed il Comitato Feste Patronali formato dai ragazzi del 1971, ha portato alla messa a punto del programma definitivo delle festività in onore di San Giustino e Maria Santissima d’Appari, che quest’anno torneranno a svolgersi dopo i difficili anni della pandemia come da tradizione durante le festività pasquali, dal giorno 9 al giorno 11 aprile.

A partire dalla mezzanotte del 9 aprile, giorno di Pasqua, le luminarie contribuiranno a creare la tradizionale atmosfera festosa per le principali vie del centro di Paganica e verranno celebrate le Messe Festive nella Chiesa degli Angeli Custodi alle ore 8:30, 9:45, 11:15 e 18:00.

Nel pomeriggio due gli appuntamenti in programma, l’inaugurazione presso la Sala Civica alle ore 16:00 della mostra della pittrice paganichese Lia Garofalo, recentemente scomparsa, che rimarrà aperta tutti i pomeriggi fino a martedi 11, e i giochi per bambini della tradizione, grazie al Ludobus dell’Associazione Koinonia, anche questo appuntamento dalle 16:00 alle 20:00 dei tre giorni di festa.

Durante i tre giorni da segnalare anche il tendone promosso dall’ASBUC di Paganica e San Gregorio che ospiterà in gemellaggio una rappresentanza della cittadina tedesca di Rottweill, dove si potranno gustare i loro prodotti tipici.

In serata primo appuntamento con gli spettacoli musicali: dalle ore 21:30 presso la Villa Comunale il “Tali e Quali… o quasi Show”, che ci proporranno una lunga carrellata di brani evergreen italiani ed inglesi. A seguire DJ Set con il DJ Lorenzo Baglioni.

Lunedi 10, giorno del Lunedi dell’Angelo per la tradizione cristiana, gli orari delle Messe sono sempre 8:30, 9:45, 11:15 e 18:00. Dopo la celebrazione della messa delle 11:15, verrà portata in processione per le vie del paese la statua di San Giustino, protettore di Paganica. Dopo la celebrazione delle ore 18:00, si andrà in processione verso Piazza Umberto I per l’esposizione delle Sacre Reliquie ai Fedeli, un ritorno verso il luogo che per secoli ha visto mostrare i segni della religiosità alla comunità locale, gelosamente custoditi nei secoli, luogo che dal terremoto del 6 aprile 2009 non era stato più possibile utilizzare.

Nel pomeriggio intanto proseguono gli appuntamenti con la mostra delle opere di Lia Garofalo e i giochi per bambini. Dalle ore 17:00 inoltre la Crazy Dixie Band proporrà in giro per il paese le magiche atmosfere della New Orleans di inizio secolo scorso.

In serata secondo appuntamento con gli spettacoli musicali: dalle ore 21:30 presso la Villa Comunale la “Mo’ Better Band”, street band funky attiva da tantissimi anni con il suo funky da strada e le sue coreografie che hanno impressionato all’unanimità i giudici durante la loro partecipazione ad una delle edizioni di Italia’s Got Talent ci proporranno una lunga carrellata di brani evergreen italiani ed inglesi. A seguire DJ Set con il DJ Angelo D’Eramo.

Martedi 11, giorno delle celebrazioni in onore di Maria Santissima d’Appari, gli orari delle Messe variano: 8:30 nella Chiesa degli Angeli Custodi; 11:00 circa (all’arrivo della processione in partenza dalla Chiesa degli Angeli Custodi alle ore 10:30) presso il Santuario della Madonna d’Appari; ore 18:00 sempre al Santuario.

Nel pomeriggio intanto proseguono gli appuntamenti con la mostra delle opere di Lia Garofalo e i giochi per bambini. Alle ore 17:00 presso la Sala Civica si terrà il convegno “Paganica: storia, arte, tradizioni, cultura e religiosità”, dove interverranno il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, l’architetto e storico dell’arte Vincenzo Vivio e l’antropologo e docente universitario Antonello Ciccozzi. A seguire il Coro della Portella regalerà magiche emozioni con i suoi canti di montagna e della tradizione.

In serata ultimo appuntamento con gli spettacoli musicali: dalle ore 21:30 presso la Villa Comunale il gruppo Dimensioni Parallele proporrà il repertorio di cover ballabili, pronti ad aprire la strada al concerto, dalle 22:30, di Shade, rapper torinese amatissimo dalle nuove generazioni e vincitore di numerosissimi dischi d’oro e di platino, da poco uscito con i suoi nuovi brani-hit, per un evento che aprirà la stagione delle grandi tournee nazionali!