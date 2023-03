Castello di Preturo (AQ), prosegue il recupero

Con l’arrivo della bella stagione proseguono i lavori di recupero e scavo del “Castello di Preturo” (AQ), partiti a luglio 2022 e che l’Amministrazione del Dominio Collettivo di Uso Civico (ADUC) sta portando avanti in collaborazione con l’Università dell’Aquila e Soprintendenza.

Proseguirà quindi la campagna di scavi per riportare a nuova luce strutture murarie appartenenti alla residenza feudale medievale, attiva dal IX al XIII secolo che ospitava alloggi ed anche cisterne, magazzini del dominus. Lo comunica in una nota in Consiglio Direttivo dell’ADUC, aggiungendo che una importante spinta al progetto è giunta anche dal Comune dell’Aquila, che ha deciso di sostenere l’iniziativa con finalità turistica e culturale, mediante un apposito stanziamento inserito nel bilancio di previsione triennale 2023-2025 di cui si è fatto portavoce il Consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio Livio Vittorini, unitamente all’Assessore al ramo Ersilia Lancia ed il Sindaco Pierluigi Biondi.