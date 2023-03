Il premio del Concorso Città di Cefalù va a Monica Pelliccione per il libro "Personaggi Aquilani"

Premio presidenza della giuria all'8° Concorso internazionale di narrativa Città di Cefalù per la giornalista, saggista e scrittrice aquilana, Monica Pelliccione, con il libro “Personaggi aquilani” (Arkhé edizioni).



La cerimonia di premiazione del prestigioso concorso patrocinato dal Comune, dal Cenacolo letterario italiano e dall'Accademia poeti siciliani Federico II, si svolgerà in Sicilia, nella sede della Base logistico militare di Cefalù, il 3 giugno alle ore 16,30.



Con l'opera che narra la storia e l’evoluzione sociale ed economica della città dell’Aquila attraverso venti volti che ne hanno tracciato lo sviluppo nei secoli, Pelliccione ha già ricevuto diversi riconoscimenti: il premio internazionale di letteratura Cygnus Aureus, a Roma, il Premio internazionale d'eccellenza “Città del Galateo- Antonio de Ferraris”, a Roma, insignito della medaglia del Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Camera e Senato e della Società Dante Alighieri, il premio “Donne e comunicazione” a Spoleto, il premio letterario internazionale Città di Firenze 2021 “Ut pictura poesis”, il concorso letterario “Caffè delle arti”, il premio di letteratura Kalos, il X Premio internazionale di saggistica Città di Sarzana (La Spezia) che gode del patrocinio della Camera dei deputati, e il premio di letteratura Isola d'Elba.



Personaggi aquilani, edito a dicembre 2020, narra di Papi e Santi, esponenti di nobili casate, viaggiatori raminghi, predicatori scalzi e uomini d'armi, re, poeti e scultori.



Tra i venti volti che animano il libro Gaio Sallusti Crispo, Federico II di Svevia, Buccio da Ranallo, Celestino V, Anton Ludovico Antinori, Braccio da Montone, Margherita D'Austria e icone dell'epoca moderna come la manager Marisa Bellisario, l'archistar Renzo Piano e Beverly Pepper.