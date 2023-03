L'associazione Ju Parchetto con Noi organizza una passeggiata ecologica, in adesione all'iniziativa nazionale "Giro d'Italia di Plogging", a L'Aquila sabato 1 Aprile.

L'appuntamento è alle ore 10 a Colle Sapone presso il parcheggio antistante l'autoscuola.



Il Plogging è un'attività che prevede la corsa (o camminata) e la raccolta dei rifiuti.



L'associazione aquilana Ju Parchetto con Noi organizza a L'Aquila una tappa del Giro, che si svolgerà con una camminata non agonistica unita alla pulizia di una zona di Colle Sapone. Sono ben accetti volontari e a tutti i partecipanti saranno messi a disposizione guanti, sacchi e pettorine, oltre a gadget ecologici.



"Per il secondo anno consecutivo aderiamo a questo cartellone nazionale in cui rappresentiamo non solo L'Aquila ma tutto l'Abruzzo. Sarà una mattinata piacevole, alla quale hanno aderito anche alcune classi delle scuole del polo di Colle Sapone, in cui si metterà insieme il benessere dello sport all'aria aperta ed il rispetto dell'ambiente. L'iniziativa è autorizzata dal Settore Ambiente del Comune dell'Aquila e tutti i rifiuti raccolti saranno ritirati e smaltiti dall'ASM che ringraziamo." sostengono i ragazzi dell'associazione Ju Parchetto con Noi.